Tamari komt boven water bij OHL, maar hij heeft zijn weg moeten zoeken in Leuven. “Het leven in België is zo moeilijk, echt ongelofelijk. Zo veel regeltjes.” — © Vel

Dat er iets in zijn acties schuilgaat, ziet iedereen. Alleen is er tijd nodig om het potentieel van Mousa Tamari (24) ten volle te laten ontbolsteren. Veel tijd. Ondertussen gaan de dribbels van de Jordaanse winger al niet meer tot op de parking en wordt het allemaal wat doelgerichter. Er is beterschap in zicht. We nemen samen met coach Marc Brys zijn zeven werkpunten onder de loep.