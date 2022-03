Eerste Oekraïense vluchtelingen komen aan in ons land, en moeten uren aanschuiven: “Ik heb niet geslapen, ik heb alleen nog maar geweend”

Maria stond sinds twee uur vannacht in de rij met haar dochtertje Maya. — © gianni barbieux

De eerste Oekraïense vluchtelingen die zijn aangekomen in ons land, hadden zich de zoektocht naar papieren voor hun ‘automatisch verblijfsrecht’ vlotter voorgesteld. In de praktijk moesten velen de hele dag buiten wachten en aanschuiven. Neem Maria, die dagen op de vlucht was met haar zoontje George (9). Ze werd van het Klein Kasteeltje naar het nieuwe ziekenhuis Jules Bordet gestuurd, tot bleek dat ze bij de oude Jules Bordet-kliniek moest zijn. Om daar, na lang wachten, te horen dat ze ook bij de gemeente terechtkon.