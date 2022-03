Oekraïne zonder stroom gezet én hele wereld bang gemaakt: voor Poetin twee vliegen in één klap

“We strijden tegen een nucleaire terroristenstaat.” Een emotionele Oekraïense president Volodimir Zelenski haalde zwaar uit naar Rusland na de historische beschieting van Europa’s grootste kerncentrale. Een dag nadat Vladimir Poetin het Westen had beschuldigd van nucleaire dreiging, sloeg de Russische president twee vliegen in één klap: hij jaagt iedereen de daver op het lijf én heeft een kwart van de elektriciteitsbevoorrading van Oekraïne in handen.