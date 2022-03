Belgische familie uit Schots kasteel gezet over onbetaalde rekening van 230 pond

Sinds de jaren ‘70 is Knockderry Castle, in het westen van Schotland, in handen van de Belgische zakenvrouw Marian Van Overwaele (71). De waarde van het kasteel wordt geschat op 3 miljoen pond (ruim 3,63 miljoen euro). Maar sinds 2000 is het de inzet van een jarenlange juridische strijd.

Het begon drie jaar eerder toen Van Overwaele weigerde een rekening van 230 pond te betalen in verband met een bruidsmodezaak die zij bezat. Volgens de vrouw had de rekening niets met haar te maken en daarom weigerde ze jarenlang de rekening te betalen. De kosten en de schuld liepen zo in 2000 uiteindelijk op tot 30.000 pond (zo’n 36.000 euro). Maar in dat jaar werd Van Overwaele door de Schotse rechtbank failliet verklaard en haar financiën werden overgenomen door een curator.

Het Belgisch gezin vocht de beslaglegging aan en begon verschillende rechtszaken tegen de boekhouder, waaronder vorderingen wegens mishandeling, diefstal en vernieling van eigendom. Van Overwaele verdedigde zichzelf in de rechtbank.

In 2021 oordeelde een rechter dat de familie het kasteel toch moest verlaten. Volgens het vonnis liepen de vorderingen van schuldeisers ondertussen al op tot honderdduizenden ponden. Begin dit jaar probeerde Van Overwaele haar zaak te laten voorkomen voor het hoogste gerechtshof van Schotland, maar dat lukte niet.

“Net dakloos geworden”

Daarmee zouden alle juridische wegen bewandeld zijn. Enkele dagen geleden klopte de lokale politie daarom bij Knockderry Castle aan voor een uithuiszetting. Van Overwaele zelf was niet thuis, maar haar broer George Amil wel. De vrouw zou eerder het kasteel overgedragen hebben aan haar broer. Hij vertelde de BBC: “Ze zeggen dat ze vandaag ons uit huis komen zetten.” Op de vraag of hij van plan was te vertrekken, zei hij: “Nee. Dit is ons huis. Ik heb ervoor betaald. Ik heb hard gewerkt in dit huis. Deze zaak is niet tegen mij.”

Amil en zijn vrouw verlieten uiteindelijk het kasteel wel. “We zijn net dakloos geworden”, klonk het. “Ik weet niet waar we nu heen moeten. En de kinderen zijn om drie uur klaar met school.” Amil zei nog dat de hele zaak een “samenzwering en een doofpotaffaire” is en dat ze zullen blijven vechten.

