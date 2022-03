Zelfde tactiek als aan de IJzer tijdens Eerste Wereldoorlog: hoe Oekraïens leger erin slaagt Russen uit Kiev weg te houden

Het achterland van de rivier Irpin is herschapen tot een grote waterpoel. — © Osinttechnical

De vijand op afstand houden door water als defensieve dam op te werpen, het is een tactiek die eeuwenoud is. Ook in de Oekraïense oorlog wordt water ingezet om de Russen zo ver als mogelijk van de hoofdstad weg te houden. Dat blijkt uit luchtbeelden die vrijdag circuleerden op sociale media.