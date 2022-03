Foeke Booy kijkt voor het eerst terug op herseninfarct: “In een seconde tijd staat je leven compleet op zijn kop”

Nooit was Foeke Booy iets te veel. De geboren Fries, ex-speler van Club Brugge, KAA Gent en Kortrijk, leefde zijn leven met een topsportmentaliteit. Altijd het maximale geven om alles eruit te halen, wat erin zat. Tot een herseninfarct in juli vorig jaar zijn leven op zijn kop zette. Acht maanden later kijkt Booy, die sinds eind vorig jaar weer fulltime aan de slag is als technisch directeur van SC Cambuur, voor de eerste keer terug op de periode die achter hem ligt. “In het revalidatiecentrum heb ik veel ellende gezien. Ik ben een geluksvogel dat ik er zo goed ben uitgekomen.”