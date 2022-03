Faris Haroun en Birger Verstraete over de pandoering in Brugge, de coach en natuurlijk de derby: “We gaan tonen dat we nog tanden hebben”

Als de nood het hoogst is, worden de leiders richting vuurlinie geduwd. Lees: moeten Faris Haroun en Birger Verstraete de kritische pers trotseren. Met verve. Want ook zonder de geschorste Faris zondag op het veld weten ze allebei wat Antwerp in de stadsderby tegen aartsrivaal Beerschot te doen staat: de vernedering op Jan Breydel uitwissen én tot het einde van het seizoen die begeerde plek in de top vier vasthouden. “Geen enkele ploeg zal het dit seizoen nog zo gemakkelijk hebben tegen ons als Club Brugge vorige week.”