Minister Diependaele verlicht druk archeologische opgravingen

Momenteel krijgt 4,7 procent van alle bouwheren en ontwikkelaars bij bouwwerken te maken met archeologie. In die gevallen moet de aanvrager bij zijn omgevingsvergunning ook een archeologienota toevoegen en is er vooraf ook een archeologisch vooronderzoek nodig.

Op voorstel van minister van Wonen Matthias Diependaele maakt de Vlaamse regering nu geld vrij om de GGA-kaart, de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, uit te breiden. “Wanneer we de gebieden uitbreiden waarvoor geen archeologietraject nodig is, zullen er minder omgevingsvergunningen geconfronteerd worden met een archeologienota. Dit zal leiden tot een significante vermindering van de bouwkosten in die zones”, zegt minister Diependaele.