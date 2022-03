Elke dag bijna anderhalf uur vertraging door dieren op het spoor: veel problemen met herten en everzwijnen

In 2021 werden zestig dieren door een trein aangereden op het Belgische spoor. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met 2020. Toen werden er 45 dieren aangereden (36 in 2019). In totaal registreerde Infrabel vorig jaar gemiddeld bijna anderhalf uur vertraging per dag als gevolg van dieren op of rond de sporen. Bijna 3.300 treinen waren hierbij betrokken, zo meldt de spoornetbeheerder zaterdag.

Het begin van de lente was de meest kritieke periode met een piek van ongevallen in maart (7) en april (7). In het wild levende dieren werden het vaakst aangereden: reeën, hinden en herten (25), everzwijnen (10), grote vogels (7), vos (1) en verder ook nog honden (5), paarden/pony’s (4), kalf (1) en rund (1). In het recente verleden werden op het spoor al exotische dieren zoals struisvogel (3), lama (2) en kangoeroe (2) aangereden.

De bosrijke provincies Namen (12), Luik (11) en Luxemburg (10) spannen de kroon, in Vlaanderen zijn dat Vlaams-Brabant (8), Oost-Vlaanderen (4), Antwerpen en Limburg (3).

Een treinbestuurder die een dier in de buurt van de sporen ziet, activeert een alarm waardoor andere treinbestuurders in de buurt verwittigd worden en hij/zij stopt, indien nodig, of de trein zal trager gaan rijden ter hoogte van de plaats waar de dieren werden gesignaleerd.

Aanrijdingen met dieren veroorzaakten vorig jaar een vertraging van 8.693 minuten, of bijna 40 minuten vertraging per dag. Daarnaast waren er ook nog 22.672 minuten vertraging door 144 meldingen van dieren in de buurt van het spoor, waarbij het risico bestond dat ze op de sporen zouden gaan lopen en aangereden worden. De top vijf van die meldingen bestond uit koeien (28), schapen (28), reeën (15), honden (13) en paarden (12).

Infrabel vervolgt zijn sensibiliseringsacties en roept buurtbewoners op om hun huisdieren aan de leiband te houden in de buurt van de sporen en vraagt veehouders om hun weiden goed af te schermen en poorten dicht te houden.