Oekraïense president Zelenski betreurt NAVO-beslissing om geen “no-flyzone” in te stellen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski betreurt in een videoboodschap het besluit van de NAVO om geen no-flyzone in te stellen boven Oekraïne.

“Vandaag heeft de leiding van de alliantie groen licht gegeven om door te gaan met het bombarderen van Oekraïense steden en dorpen, en geweigerd om een no-flyzone in te stellen”, aldus Zelenski.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Oekraïense president heeft al enkele keren opgeroepen om een “no-flyzone” boven zijn land in te stellen. Zo zou het voor Rusland onmogelijk worden om nog langer Oekraïense doelwitten vanuit de lucht aan te vallen. Maar het betekent evenzeer dat zoiets tot een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russische strijdkrachten kan leiden.

LEES OOK. In het hoofd van de Oekraïense president Zelenski: “Ik weet niet of iemand ooit klaar is om president te worden, maar hij is helemaal niet klaar” (+)

De NAVO-lidstaten willen echter niet weten van de instelling van een no-flyzone boven Oekraïne. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg kwam de kwestie wel aan bod tijdens een buitengewone vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. “Maar we waren het eens dat we geen NAVO-vliegtuigen in het Oekraïense luchtruim moeten hebben, noch NAVO-troepen op de grond, omdat we dan verzeild zouden kunnen geraken in een totale oorlog in Europa. En dat zou alleen nog meer menselijk leed en een nog hoger aantal burgerdoden veroorzaken”, aldus de NAVO-chef.