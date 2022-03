De Major League Soccer is weer begonnen: welke oude bekenden uit het Europese voetbal zijn er vandaag actief?

De teams in de Major League Soccer (MLS) bestaan hoofdzakelijk uit voetballers afkomstig van Noord- en Zuid-Amerika, maar tellen ook heel wat spelers die vroeger furore maakten in de Europese competities. De start van het seizoen 2022 is een ideaal moment om de oude bekenden uit het Europese voetbal op een rijtje te zetten.

De sterren

Als we het hebben over sterren in de Major League Soccer, valt de naam van Carlos Vela (Los Angeles FC) uiteraard meteen. Ondanks zijn 250 wedstrijden - en vele doelpunten en assists - in het shirt van Real Sociedad was de ex-speler van Arsenal misschien geen absolute grootheid in Europa, maar in de Noord-Amerikaanse competitie is hij een van de legendes aller tijden. Hij maakt er al vier jaar het mooie weer en vatte zijn seizoen zaterdag aan met een drieklapper.

101 wedstrijden, 70 treffers en 30 assists: Carlos Vela is een LAFC-legende. — © AP

De andere ploeg uit LA, Los Angeles FC, heeft eveneens een Mexicaanse doelpuntenmachine rondlopen: Javier Hernández. Chicharito, die ook onder contract stond bij Bayer Leverkusen en West Ham, won de Engelse titel tweemaal met Manchester United, de wereldbeker voor clubs met Real Madrid en de Europa League als speler van Sevilla. De Braziliaan Douglas Costa, die na de onvermijdelijke passage bij Shakhtar schipperde tussen Bayern München en Juventus en later nog even terugkeerde naar Grêmio, speelt sinds kort ook bij Galaxy.

Net als Vela en Hernández trof Alexandre Pato (Orlando) meteen raak op de eerste speeldag. De spits keerde een aantal keer terug naar Brazilië tijdens zijn carrière, maar werd in Europa toch maar mooi kampioen met AC Milan (150 duels, 63 goals, 18 assists). Hij speelde ook bij Chelsea en Villarreal, maar die periodes van telkens een aantal maanden verliepen moeizamer.

FC Basel, Bayern München, Inter, Stoke City, Liverpool, Olympique Lyon: Xherdan Shaqiri bouwde een mooie carrière uit aan verdient zijn brood sinds 9 februari bij Chicago Fire. De in Kosovo geboren Zwitser stond na zijn jarenlange dienst bij Liverpool - vooral als speler ‘voor in de breedte’, al won hij er wel de titel én zijn tweede Champions League - nog niet lang onder contract bij Lyon, maar zou het niet goed hebben kunnen vinden met coach Peter Bosz.

De ploeg van David Beckham, Inter Miami FC, heeft ook wel wat klinkende namen op de loonlijst staan: Gonzalo Higuaín bijvoorbeeld. De Argentijn werd driemaal kampioen met Real Madrid én met Juventus, als Chelsea-speler voegde hij de Europa League nog toe aan zijn palmares. Wereldkampioen Blaise Matuidi staat ook op de spelerslijst, maar zal niet meer opgesteld worden en ontvangt zijn resterende salaris als ‘ambassadeur van de club’. Kieran Gibbs (Arsenal, West Brom) zorgt voor nog wat extra Premier League-ervaring binnen het team.

Toronto zou Domenico Criscito (Genoa) aantrekken en verwelkomt begin juli Lorenzo Insigne (Napoli). Héctor Herrera (Atlético Madrid) trekt dan op zijn beurt naar Houston Dynamo. De huidige transferperiode in de MLS loopt tot 4 mei en ook van 7 juli tot 4 augustus mogen de clubs spelers aantrekken, dus de kans bestaat dat nog een aantal grote namen straks de Atlantische Oceaan zullen oversteken.

De ‘Belgen’

In de overgang van sterren naar jongens met een Belgische link, duikt Victor Wanyama op. Na zijn doorbraak op het Kiel bouwde hij een mooie Britse carrière uit (Celtic, Southampton, Tottenham) alvorens in 2020 bij Montréal te tekenen. Daar staat ook Rudy Camacho, voormalig speler van Waasland-Beveren, onder contract.

Victor Wanyama voetbalde van 2008 tot 2011 bij Beerschot. — © WAS

De selectie van LA Galaxy telt drie spelers die in de Jupiler Pro League actief waren: Víctor Vázquez, die enkele mooie seizoenen in Brugge meemaakte en jaren later nog 13 minuten speelde bij Eupen, drievoudig Belgisch landskampioen Sacha Kljestan (RSC Anderlecht) en kortstondig Anderlecht-huurling Dejan Joveljic. Toronto FC telt met Kemar Lawrence (Anderlecht), Chris Mavinga en Alejandro Pozuelo (allebei ex-Genk) evenveel oude bekenden uit de Belgische eerste klasse.

Maxime Chanot voetbalt ondertussen al meer dan 5 jaar bij New York City FC. In België kwam de verdediger uit voor WS Woluwe, Beerschot en KV Kortrijk. Bij Sporting Kansas City staat dan weer linksachter Logan Ndenbe onder contract: de speler van de Belgische beloftenploeg had enkele seizoenen geleden amper 15 wedstrijden nodig bij KV Oostende om een transfer naar EA Guingamp te versieren.

Onder de vleugels van Hernán Losada (DC United) voetballen Brendan Hines-Ike (ex-KVK) en voormalig Anderlecht-publiekslieveling Andy Nájar. Bij FC Cincinnati spelen Yuya Kubo, de Japanner die wat wegdeemsterde na een goede start bij KAA Gent, en Kenneth Vermeer, vooral bekend van Ajax en Feyenoord maar ook ex-Club. Verder hebben we in de Major League Soccer ook nog Randall Leal (Nashville, ex-KVM). De club waar João Klauss volgend jaar gaat spelen, St. Louis City SC, is vandaag nog niet actief. In 2023 treden ze toe tot de MLS.

De andere oude bekenden

Brad Guzan (Atlanta United) sluipt stilaan naar de veertig toe, maar is nog altijd actief in de MLS. De legendarische Amerikaanse doelman bracht een aanzienlijk deel van zijn carrière door in Engeland. Zijn ploegmaat Josef Martínez is ook een noemenswaardige speler: de spits uit Venezuela maakte met zijn vele doelpunten vooral naam in de MLS, maar was in het verleden ook actief in Zwitserland en Italië. De club beschikt daarnaast over Luiz Araújo, een Braziliaan die vorig seizoen een behoorlijk aandeel had in de titel van Lille.

New England Revolution, de meest scorende ploeg van 2021, trok dit seizoen Jozy Altidore aan om de doelpuntenproductie nog wat verder op te schroeven. Hij kwam aan het grootste aantal wedstrijden bij Toronto, maar heeft er ook een lange Europese tour opzitten: Villarreal, Xerez, Hull, Bursaspor, AZ, Sunderland. Dat geldt ook voor Michael Bradley. De kapitein van Toronto die 151 caps verzamelde, speelde tussen 2006 en 2014 in vier verschillende Europese landen. Via Heerenveen, Mönchengladbach en Aston Villa kwam hij in de Serie A (Chievo Verona en AS Roma) terecht.

Christian Fuchs (Charlotte FC), die voor zijn zes Engelse jaren in zijn thuisland Oostenrijk en Duitsland voetbalde, zal voor altijd herinnerd worden als de linksback in de kampioenenploeg van Leicester. Sinds vorige zomer speelt hij in de MLS.

Premier League-winnaar Christian Fuchs. — © BELGAIMAGE

Tot slot nog een aanvullende (niet exhaustieve) opsomming: Sebastián Driussi (Austin FC; ex-Zenit), Carles Gil (New England Revolution; speelde in Spanje bij Valencia, Elche en Deportivo La Coruna en in Engeland bij Aston Villa), Nicolas Isimat-Mirin (Sporting Kansas City; droeg het shirt van onder meer AS Monaco, PSV en Besiktas), Kelvin Leerdam (LA Galaxy; 186 Eredivisie-wedstrijden op conto), Robin Lod (Minnesota United; vooral bekend van Finse nationale ploeg en Panathinaikos), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders; ex-Ajax), Nick Marsman (Inter Miami; Nederlandse doelman met naam), Haris Medunjanin (FC Cincinnati; speelde meermaals tegen Rode Duivels met Bosnië), Mauricio Pereyra (Orlando; meer dan 200 wedstrijden bij Krasnodar), Eloy Room (Columbus Crew; stond jarenlang in doel bij Vitesse), Albert Rusnák (Seattle Sounders; maakte zijn jeugdopleiding af bij City en kwam succesvol uit voor FC Groningen), DeAndre Yedlin (Inter Miami; brak niet door bij Tottenham, wel veel matchen bij Newcastle, later nog Galatasaray).