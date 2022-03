Nooit international, maar wel PSG een hak gezet: maak kennis met Christophe Galtier, coach met impact in de Ligue 1

Zelf was hij nooit te bewonderen in het shirt van Les Bleus, maar vandaag wordt zijn naam wel in één adem genoemd met die van Zinedine Zidane wanneer het over de opvolging van bondscoach Didier Deschamps gaat. Christophe Galtier, kampioenenmaker van Lille en nu actief bij OGC Nice, is een van de beste Franse trainers van het moment en probeert straks een vervolg te breien aan zijn bewonderenswaardige reeks tegen Paris Saint-Germain.

Een regelrechte blamage: dat was de landstitel van Lille OSC vorig jaar voor Paris Saint-Germain. Eén jaar eerder strandde de Noord-Franse club nog op zo’n twintig punten van PSG in een competitie die nota bene vroegtijdig werd beëindigd. In het bekertoernooi schakelden de Parijzenaars Lille wel uit, maar in de competitie bleven ze tegen de ploeg van Christophe Galtier steken op een magere één op zes.

Bron van frustraties voor Parijse sterren

In het Stade Pierre Mauroy leverde de ontmoeting met PSG vorig seizoen een voor Lille meer dan behoorlijke brilscore op, in Parijs toonden Jonathan David en co dat een landstitel écht tot de mogelijkheden behoorde. Ietwat tegen de gang van het spel in - maar vooral dankzij de uitstekende organisatie die Galtier zo typeert - won Lille met 0-1. De late rode kaart van Neymar gold als een goede indicator van de hoofdstedelijke frustraties. Over frustraties gesproken: in 2019, wanneer Lille onder Galtier een enorme stap vooruit zette na het nipte behoud van een seizoen eerder, werd PSG met 5-1 vernederd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dit seizoen gaat Galtier gewoon verder op de ingeslagen weg tegen Paris Saint-Germain. Niet meer als Lille-coach, maar in de dug-out van het ambitieuze Nice. Begin december eindigde de partij in het Prinsenpark op 0-0 en dat was ook de score van het bekerduel in januari. Nice hees zich naar de laatste acht via strafschoppen en schopte het ondertussen - onder meer dankzij een knappe 4-1-zege tegen Marseille - tot de finale. Daarin wacht met FC Nantes een op papier haalbare kaart.

De overstap naar Nice

Verbazing alom in Frankrijk toen Christophe Galtier eind juni de deur achter zich dichttrok in Lille en opteerde voor een avontuur bij OGC Nice. Klimatologisch was die transfer uiteraard een logische stap, maar weinigen hadden verwacht dat Galtier zou vertrekken na het binnenrijven van de landstitel. De coach zelf was er al een tijdje over uit dat hij de club zou verlaten in juni. “Ik heb in de loop van de competitie de beslissing genomen om na het seizoen te vertrekken, wat het bilan ook zou zijn.” Allicht had het vertrek van voorzitter Gérard Lopez, die vandaag ook Moeskroen zou willen lozen en ondertussen de plak zwaait bij Girondins de Bordeaux, er iets mee te maken. Hij lag samen met Galtier aan de basis van de recente sportieve successen van LOSC, maar trad af omwille van torenhoge openstaande schulden. Hij kwam vorig jaar ook in opspraak toen bleek dat het leeuwendeel van de transfersom die Napoli neertelde voor Victor Osimhen (ex-Charleroi) - naar verluidt zo’n 70 miljoen euro - bij tussenpersonen was blijven plakken.

“Ik begrijp dat velen het raar vinden dat ik de landskampioen inruil voor Nice, maar ik weet wat ik wil. Ik ben ervan overtuigd dat dit een ideaal project is voor mij.” Het huidige project van Nice is dat van INEOS. De Britse miljardair James “Jim” Ratcliffe, CEO van de chemiemultinational, heeft belangen in verschillende sporttakken - denk maar aan de wielergrootmacht - en mag zich sinds 22 augustus 2019 de trotse eigenaar noemen van OGC Nice. Het bestuur is ambitieus en was vorig seizoen niet tevreden met de negende plaats in het eindklassement van de Ligue 1. Tijd voor een nieuwe coach dus, en in die zoektocht kwam men logischerwijs uit bij de man die net kampioen was geworden met een subtopper.

Christophe Galtier, regisseur van de verrassende titel van Lille. — © AFP

Impact

Het bereiken van de finale van de Coupe de France is absoluut niet de enige verwezenlijking van Nice dit seizoen. Galtier drukte meteen zijn stempel en zijn team prijkt in het klassement op een uitstekende derde plaats, vlak achter Marseille. Wie de rankings van de jaargangen 2020-2021 en 2021-2022 naast elkaar legt, merkt op dat Nice en Lille van zone zijn gewisseld. Op speeldag 2 maakte de ploeg van kapitein Dante de kampioen ronduit belachelijk in eigen huis, het werd 0-4. De goede transferzomer speelt natuurlijk ook een rol, maar de directe impact van Galtier staat buiten kijf. ”Hij laat een spelersgroep boven zichzelf uitstijgen”, verwoordde journalist Florent Gautreau het treffend.

Voor zijn Lille-periode, die in 2017 begon, was Christophe Galtier jarenlang actief bij Saint-Etienne, zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Hij trok de traditieclub in 2010 uit het slop en verdween daarna nooit meer uit de top tien. Onder zijn bewind dwongen Les Verts meerdere Europese campagnes af en werd met de Coupe de la Ligue een eerste trofee sinds 1981 toegevoegd aan de prijzenkast. Hoe is het vandaag gesteld met AS Saint-Etienne? Wel, de ploeg staat op een gedeelde laatste plaats in de Ligue 1.