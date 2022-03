Politie rukt uit voor schietpartij tijdens pokerspel: 42-jarige man in levensgevaar

Hasselt

Een 42-jarige man uit Hasselt liep vrijdag rond 23 uur levensgevaarlijke verwondingen op bij een schietpartij. De verdachte is een 66-jarige man uit Houthalen-Helchteren. De twee zouden hevige ruzie hebben gekregen tijdens een pokerspel in een zaal in de Rechterstraat in Kuringen. De politie, het gerechtelijk labo en een wapendeskundige zetten het onderzoek naar de feiten zaterdag voort.