China weigert Premier League-wedstrijden uit te zenden vanwege steun aan Oekraïne

Peking reageert erg behoedzaam op de Russische inval in Oekraïne, het weigert de handelingen van Moskou te veroordelen. Vorige maand kondigden presidenten Xi Jinping en Vladimir Poetin in Peking aan dat hun vriendschap “grenzeloos” is.

Dit weekend zullen meerdere aanvoerders van Premier League-clubs een kapiteinsband in de kleuren van Oekraïne dragen. Voor de aftrap zal ook een minuut stilte gehouden worden uit solidariteit met het Oekraïense volk.

Die steunbetuigingen zullen wereldwijd te zien zijn, maar niet in China. Twee Chinese rechtenhouders, de platformen iQiyi Sports en Migu, hebben de uitzendingen van komend weekend geannuleerd.

De Premier League beëindigde in 2020 een lucratief contract met de Chinese streamingdienst PPTV, nadat die niet tijdig 160 miljoen pond (193 miljoen euro) kon overmaken vanwege de gevolgen van de coronapandemie. In 2019 besliste de staatszender CCTV een match tussen Arsenal en Manchester City niet uit te zenden nadat Arsenal-middenvelder Mesut Özil zijn steun had uitgesproken voor de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang.