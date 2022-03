Vlaanderen geeft gemeenten 1.000 euro per opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering geeft steden en gemeenten die Oekraïners verwelkomen 1.000 euro per opvangplaats die ze voorzien. Ondertussen wordt samen met Horeca Vlaanderen bekeken of hotels geen kamers kunnen vrijmaken.

Tienduizenden vluchtelingen verwacht Vlaams minister-president Jan Jambon uit Oekraïne. En zij zullen sneller en massaler komen dan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015, stelt hij. De federale regering riep via #plekvrij al mensen op om vrijwillig opvang te bieden. Maar de Vlaamse regering rekent - net zoals bij de aanpak van de coronacrisis - weer volop op de ondersteuning van de lokale besturen.

Oekraïense vluchtelingen komen immers rechtstreeks terecht bij de steden en gemeenten. Zij hoeven geen asielaanvraag in te dienen en komen dus niet terecht in federale asielcentra. Na een passage in het Brusselse Bordetziekenhuis en bij Fedasil kunnen ze rechtstreeks terecht bij de lokale overheden. Om alles te stroomlijnen en hen te informeren, organiseerde de Vlaamse regering zaterdag een webinar en komt er een website met alle mogelijke informatie. Een task force is ook al operationeel om alles in goede banen te leiden en de verschillende overheden - lokaal, Vlaams en federaal - te laten samenwerken.

© BELGA

Ondertussen beslisten Jan Jambon, zijn viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om de gemeenten ook financieel te ondersteunen. Voor collectieve en structurele opvangstructuren - van minstens drie maanden - krijgen zij 1.000 euro per plaats. Dat kunnen bestaande plaatsen zijn of nieuwe.

Horeca Vlaanderen bekijkt op vraag van de Vlaamse regering of er in de hotel- en logiessector geen kamer beschikbaar zijn. Ook daar zal dus 1.000 euro per kamer worden voorzien. Met de Vlaamse Confederatie Bouw en de eventsector wordt gezocht naar materiaal om opvangplaatsen te voorzien.

De financiële steun is niet bedoeld voor mensen die vrijwillig Oekraïense vluchtelingen opvangen. De Vlaamse regering gaat ervan uit dat dat maar voor een korte tijd zal zijn en dat de betrokkenen snel zullen doorstromen naar een duurzamere opvangplek.