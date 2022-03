Vivawest volgt Gazprom op als hoofdsponsor van Schalke 04

“We zien ons als bedrijf met een traditie in het bouwen van woningen voor mijnwerkers en met onze bestuurszetel in Gelsenkirchen verplicht om Schalke te steunen. De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne vereisen dat we elkaar bijstaan”, aldus Vivawest-directeur Uwe Eichner.

Gezien de Russische inval in Oekraïne verbrak Schalke 04 begin deze week alle banden met het Russische staatsbedrijf Gazprom, dat sinds 2006 de belangrijkste geldschieter was van de vorig jaar uit de Bundesliga gedegradeerde traditieclub.