Bewoners Patrijsstraat in Merksem opgeschrikt door kogels in brievenbussen

De bewoners van de Patrijsstraat in Merksem hebben zaterdagochtend allemaal een brief ontvangen met daarin een kogel. In totaal gaat het om een dertigtal brieven. Volgens de politie gaat het om een bedreiging gericht aan een bewoner in de straat.

Het was zaterdagochtend even schrikken voor de bewoners van de Patrijsstraat in Merksem. In alle brievenbussen van de straat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een enveloppe gestoken met daarin een kogel. “Zaterdagochtend sijpelde de eerste meldingen binnen van kogels in brievenbussen in de Patrijsstraat”, vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Het gaat in totaal om een dertigtal brieven.” Op de enveloppen stond ‘BD World’, een bedrijf in de Antwerpse haven, en de naam van een bewoner uit de straat geschreven.

De Patrijsstraat werd zaterdagochtend volledig afgesloten door de politie. In de straat werd een achtergelaten reiskoffer aangetroffen. Het is niet duidelijk of deze koffer iets te maken heeft met de bedreigingen. Ontmijningsdienst DOVO werd voor de zekerheid ter plaatse gevraagd om de koffer te onderzoeken. Verschillende bewoners werden geëvacueerd. Toen bleek dat de koffer leeg was, mochten de bewoners terugkeren naar hun woningen.

© rr

© BFM

© BFM