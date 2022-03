Winkeluitbater probeert dove Euromillions-winnaar op te lichten: “Jammer, u hebt niks gewonnen”

De uitbaatster van een krantenwinkel in het Britse Leeds heeft een dove Euromillionswinnaar proberen op te lichten. Ze liet de 81-jarige man weten dat hij niets gewonnen had toen hij zijn winnende lotje kwam inruilen en probeerde zelf de 130.000 pond te innen.

Een 52-jarige uitbaatster van een krantenwinkeltje in het Britse Leeds dacht een dove man te kunnen oplichten. De 81-jarige Frank Gowland bracht in mei vorig jaar zijn 9 ticketjes binnen om te controleren. Narendra Gill, de vrouw van het winkeltje, checkte ze allemaal, zag dat de man een hoorapparaat droeg en gaf er 8 terug. “Jammer, u hebt niks gewonnen”, zei ze. Maar in werkelijkheid hield ze het ticketje achter dat wél iets opleverde. 130.000 Britse pond zelfs, dat is nu zo’n 157.000 euro. Gowland had namelijk 5 juiste cijfers en één juiste ster.

Gill belde daarop naar Camelot, het bedrijf dat de loterij uitbaat, en vroeg om het lotje uit te betalen. Maar een telefoniste merkte op dat op de achtergrond toch vooral het geluid van een krantenwinkel te horen was. Gill bleef tijdens dat telefoontje namelijk klanten bedienen. De telefoniste vond dit erg verdacht en lichtte de politie in. Daarop konden agenten op camerabeelden inderdaad vaststellen dat Gowland opgelicht was.

(Lees verder onder de foto)

De winnende cijfers. — © RR

“Het was echt een grote schok”, vertelt de man aan The Sun. “Ik had geen idee dat ik gewonnen had tot ik dat telefoontje kreeg. Ik kon niet goed verstaan wat die mensen zeiden, dus liet ik het mijn stiefzoon afhandelen. Hij zei de agent: je maakt een grap, ben je mij aan het oplichten? Maar dat was het dus niet en ik had 130.000 pond gewonnen.”

Vorige week werd de uitbaatster van de krantenwinkel veroordeeld tot 28 maanden cel. Gowland heeft met het prijzengeld intussen een nieuwe auto gekocht en installeerde ook een walk-in douche voor zijn vrouw, die gezondheidsproblemen heeft.