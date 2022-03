Nummer twee van taliban toont zich voor het eerst in het openbaar

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani, ook de nummer twee van de taliban, heeft zaterdag voor het eerst zijn opwachting gemaakt voor de media. Haqqani, ook bekend als Khalifa, leidt binnen de taliban het beruchte Haqqani-netwerk. Zijn gezicht was tot nu toe enkel bekend van de foto bij het opsporingsbericht van de FBI. Het netwerk van de talibanleider zat de voorbije 20 jaar achter sommige van de dodelijkste aanvallen op burgers en Amerikaanse troepen in Afghanistan.

Sinds de taliban vorige zomer de macht in Afghanistan overnamen, werd het gezicht van Haqqani onscherp gemaakt op foto’s die de autoriteiten van diens officiële ontmoetingen verspreidde. Tot zaterdag mochten media in Kaboel hem nooit filmen. Omdat hij sinds de machtsovername niet meer in het openbaar te zien was, vermoedden sommige waarnemers dat Haqqani was omgekomen.

Maar zaterdag woonde hij de afstudeerceremonie bij van een paar honderd net opgeleide Afghaanse politieagenten in Kaboel. Vele journalisten waren ook naar de plechtigheid afgezakt. “Voor uw tevredenheid en om uw vertrouwen te winnen, verschijn ik in de media op een openbare bijeenkomst”, zei hij.

Most wanted

Hij zei nog dat de taliban het Doha-akkoord, onderhandeld met de Verenigde Staten, blijven naleven en dat de wereld niets heeft te vrezen van Afghanistan.

De talibanleider staat op de most wanted-lijst van de FBI. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een beloning van 10 miljoen dollar veil voor informatie die tot Haqqani’s arrestatie leidt. Het Haqqani-netwerk, in de jaren 70 opgericht door de vader van de talibanleider, werd in de oorlog tegen de Russen nog gesteund door de FBI.