Zelenski haalt zwaar uit naar de NAVO maar riskeert hij zo niet in eigen voet te schieten?

De Oekraïense president Volodimir Zelenski haalt uit naar de NAVO omdat die geen no-flyzone wil instellen. “De leiding van de alliantie heeft groen licht gegeven om door te gaan met het bombarderen van Oekraïense steden en dorpen”, zegt hij in een nogal giftige videoboodschap. Maar is dat wel verstandig nu Oekraïne alle hulp en steun kan gebruiken?

De Oekraïense president heeft al enkele keren opgeroepen om een no-flyzone boven zijn land in te stellen. Zo zou het voor Rusland onmogelijk worden om nog langer Oekraïense doelwitten vanuit de lucht aan te vallen. Maar het betekent evenzeer dat zoiets tot een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russische strijdkrachten kan leiden.

De NAVO-lidstaten willen zich niet moeien in het gewapend conflict. “We waren het snel eens dat we geen NAVO-vliegtuigen in het Oekraïense luchtruim moeten hebben, noch NAVO-troepen op de grond, omdat we dan verzeild zouden kunnen geraken in een totale oorlog in Europa. En dat zou alleen nog meer menselijk leed en een nog hoger aantal burgerdoden veroorzaken”, aldus de NAVO-chefsecretaris-generaal Jens Stoltenberg. Hij wees er op dat als de NAVO een no-flyzone zou instellen Rusland zou dat schenden, dan moeten ze wel tussenkomen. En dan zitten we mogelijk met een totaal conflict.

Maar dat is niet naar de zin van de Oekraïnse president. “Wie is er bereid om met ons te vechten? Ik zie niemand. Wie is er bereid om Oekraïne de garantie te geven dat het kan toetreden tot de NAVO? Iedereen is bang”, haalde hij uit.

“Ik blijf in de hoofdstad. Mijn familie is ook in Oekraïne. Volgens informatie waarover we beschikken ben ik het eerste doelwit van de vijand, en mijn familie het tweede doelwit”, aldus de president nog.

Witte Huis-woordvoerder Ned Price zei donderdag ook aan CNN dat Zelenski een belangrijk doelwit zou zijn voor het Russische geweld. “President Zelenski vertegenwoordigt op veel manieren de democratische ambities van Oekraïne en het Amerikaanse volk”, zei hij. Price zei ook dat de Amerikaanse autoriteiten al weken zeggen dat Russische agenten Oekraïne waren geïnfiltreerd en binnen het land opereerden.

Er zijn grenzen

“De Oekraïense regering is succesvol geweest in het vragen naar internationale aandacht. Maar men goed beseffen dat er grenzen zijn. Een no-flyzone? Dat is onverantwoord. Ook de oorlogsgevoelens oppoken in de Baltische staten en Polen is niet gezond. Die retoriek kan ertoe leiden dat Europa z’n handen van de Oekraïense regering moet aftrekken, zegt professor Internationale Politiek David Criekemans (UA)

“Geen steun meer? Jawel, maar over niet-humanitaire hulp aan Oekraïne moeten we niet meer communiceren. Europese landen zijn daar al mee gestopt, maar de Oekraïners nog niet. Zij blijven aankondigen wat voor materiaal en manschappen binnenkomen. Als dat zo voort gaat dan dreigt een kantelpunt. Europese landen willen geen spillover van het conflict naar hun territorium.”