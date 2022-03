Zelenski: “Rusland heeft al 10.000 van zijn eigen mannen de dood ingejaagd”

In een speech heeft Oekraïens president Zelenski bevestigd dat er humanitaire corridors zullen worden aangelegd in Marioepol en Volnovakha. Zo hoopt hij zijn burgers te kunnen evacueren indien nodig en te voorzien van voedsel en medicatie. In zijn speech haalde hij nogmaals aan hoe zwaar de tol van de oorlog is, ook voor de Russen: “Rusland heeft 10.000 soldaten verloren in de strijd. De meesten van hen waren maar 18 jaar oud, zij waren niet meer dan kinderen.”