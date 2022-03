Onze reporter in het kielzog van het Vlaams-Oekraïens koppel dat vluchtelingen naar België zal brengen

In het zuidoosten van Polen ligt Medyka. Voorheen was het niets meer dan een grensstadje, momenteel is het een knooppunt voor vluchtelingen uit Oekraïne, op zoektocht naar een veilige plek in het buitenland. Het is ook de plek waar Wim (43) en Kateryna (32) naartoe trokken. Zij besloten om vanuit België met twee lege bussen naar de grens met Oekraïne te trekken om hen hier onderdak te bieden. Onze reporter Arthur De Meyer volgt hen in hun missie.