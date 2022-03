Ontvoerde vrouw streek tienduizenden euro’s op na vrijlating, maar belandt in cel nu waarheid aan het licht komt

Een vrouw uit Noord-Californië die vijf jaar geleden ontvoerd werd en pas na 22 dagen werd teruggevonden, zit nu zelf in de cel. Ze had het hele verhaal verzonnen, zo blijkt nu. Politie en gerecht hebben jaren naar de vermeende ontvoerders, volgens het slachtoffers twee Spaanse vrouwen, gezocht. Er werd zelfs een robotfoto van hen gemaakt.

Sherri Papini (39) uit Redding (Californië) werd op Thanksgiving Day in 2016 herenigd met haar familie. “Ik ben gelukkig dat deze nachtmerrie voorbij is”, klonk het.

De vrouw was op 2 november als vermist opgegeven door haar man. Politie en gerecht spaarden kosten noch moeite om haar te zoeken. Maar het onderzoek leverde niets op. De familie kreeg zelfs te horen dat ze rekening moesten houden met het ergste scenario. Want de politie vreesde eerder dat ze in handen was gevallen van een psychopaat dan van een ontvoerder. Hoe kon het anders dat er nog geen vraag was gekomen voor het betalen van losgeld?

Toen ze verdween was Papini gaan joggen in de buurt van haar huis, ongeveer 350 kilometer te noorden van San Francisco. Haar man Keith Papini vond alleen haar gsm en oortjes toen hij haar ging zoeken nadat gebleken was dat ze zonder te verwittigen de kinderen niet had opgehaald in de crèche, wat totaal niet haar gewoonte was.

Keith werd na twee weken als verdachte verhoord, maar slaagde zonder problemen voor de leugendetectortest. Ook een man uit Detroit, met wie ze kort voor haar verwijning had gechat om af te spreken, ging vrijuit. Ze hadden wel afgesproken maar hadden elkaar uiteindelijk niet ontmoet.

Maar 22 dagen na haar verdwijning dook Sherri plots weer op. Gewond in het gezicht en met striemen op armen en benen. Ze was duidelijk gekneveld geweest tijdens haar gevangenschap, zo verklaarde de politie op een persconferentie. Ze had ook blauwe vlekken en brandwonden op haar armen en benen. En haar lange blonde haren waren tot op schouderlengte afgeknipt.

Schadevergoeding

Iedereen had erg met haar en met haar gezin te doen. Van de California Victim’s Compensation Board kreeg ze vrijwel onmiddellijk 30.000 dollar schadevergoeding.

De verhoren nadien verliepen moeizaam. Omdat ze zich maar weinig details kon herinneren. Wellicht had ze een zwaar trauma opgelopen, zei de gerechtspsychiater die haar onderzocht.

Sherri Papini verklaarde aan de politie dat ze ontvoerd werd door twee Spaanse vrouwen. Ze waren gemaskerd en gewapend. Het FBI schakelde zelfs een tekenaar in om een robotfoto te maken van de vermeende ontvoerders.

Maar het onderzoek leverde niets op. Papini werd na een tijdje met rust gelaten, maar in stilte werkten de onderzoekers wel verder op het dossier. Met nieuwe technieken ontdekten ze dat op haar lichaam en kledij destijds zowel mannelijk als vrouwelijk DNA zat. Dat leidde uiteindelijk ook naar een verdachte: haar ex-vriendje. Een man met een goedgevuld strafblad.

De man werd zwaar op de rooster gelegd en verklaarde dat Papini inderdaad een tijdje bij hem gelogeerd had in die periode. Maar van een ontvoering was volgend hem geen sprake. Hij moest er zelfs om lachen toen de speurders hem de vraag stelden.

Ze had hem gevraagd om haar op te halen in Redding. Een neef van de man verklaarde aan de speurders ook dat hij Sherri inderdaad twee keer had ontmoet in het appartement van zijn neef maar dat er geen sprake was van ontvoering. “Het ging er allemaal hartelijk aan toe. We hebben samen gegeten en gedronken. En er werd veel gelachen. Die vrouw zag er helemaal niet ongelukkig uit. En verwondingen heb ik zeker niet gezien”, zei hij.

Drie weken later huurde die neef, de bank kon zelfs de betaling uit 2016 terugvinden, een auto om de vrouw terug naar Redding te brengen. Hoe ze aan haar verwondingen was gekomen wist hij niet, verklaarde hij toen de politie hem foto’s toonde die vlak na de feiten van het slachtoffer werden gemaakt.

Door de mand gevallen

Geconfronteerd met al die elementen viel Sherri Papini door de mand. Ze is nu, vijf jaar na datum, aangehouden op beschuldiging van liegen tegen federale agenten over ontvoering. En voor oplichting. Ze zal niet alleen al het gedoneerde geld moeten terugbetalen. Ze riskeert ook een gevangenisstraf en zware boete.

Een GoFundMe-foundation bracht in totaal 49.000 dollar samen om het gezin financieel te steunen. Met dat geld, zegt de rechter nu, kochten ze vooral luxegoederen.