Kremlin eist onvoorwaardelijke trouw van ‘zijn’ miljardairs maar eerste oligarchen distantiëren zich nu toch van Poetin

Steeds meer Russische oligarchen voelen de druk van westerse sancties en spreken zich, de een harder dan de ander, uit tegen Poetins oorlog in Oekraïne. Ook oliebedrijf Lukoil, vlaggenschip van multimiljardair Vagit Alekperov en ook in ons land actief, riep het Kremlin deze week op een eind te maken aan de strijd.

Poetins oorlog maakt de zakenlui bloednerveus. Ze zitten klem tussen Poetin, die hun loyaliteit eist nu Rusland getroffen wordt door harde economische strafmaatregelen, en westerse regeringen, die de jacht hebben geopend op de miljardairskliek rond de Russische president. Sancties tegen Ruslands elite moeten helpen Poetins regime op de knieën te dwingen, is de veronderstelling.

Tijdens een strak geregisseerde bijeenkomst in het Kremlin, na het begin van de invasie, peperde Poetin de opgetrommelde fine fleur van de Russische zakenwereld nog eens in dat hij op hun steun rekent. Er werd niet gedreigd, maar het Kremlin liet wel verstaan dat wie de president niet steunt, wel eens in ongenade zou kunnen vallen. De naam Michail Chodorkovski, die begin deze eeuw in conflict kwam met Poetin, viel zelfs. De oud-topman van de ter ziele gegane oliegigant Yukos vloog zelfs in de gevangenis.

Magnaat Aleksej Mordasjov zei tegen Russische media dat “het verschrikkelijk is dat Oekraïners en Russen sterven, mensen lijden en de economie in elkaar stort”.

Bankier Oleg Tinkov, die door de oorlog een groot deel van zijn vermogen in rook zag opgaan, was harder “omdat nu elke dag onschuldige mensen sterven.”

Ook de kinderen van de elite mengen zich. De dochter van Roman Abramovitsj, Sofia, plaatste op Instagram een afbeelding met de tekst ‘Rusland wil een oorlog met Oekraïne’, waarbij ‘Rusland’ was doorgestreept en vervangen door ‘Poetin’.