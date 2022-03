Drie Nederlandse toeristen komen om in Zuid-Afrika

Drie Nederlandse toeristen zijn vrijdagmiddag in het oosten van Zuid-Afrika om het leven gekomen bij een botsing tussen een taxibusje en een vrachtwagen. Het gaat om twee vrouwen van 55 en 21 jaar oud en een 27-jarige man. Ook twee Zuid-Afrikanen lieten het leven in het verschrikkelijke ongeval.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het tragische ongeval en laat weten consulaire bijstand te verlenen. In totaal kwamen vijf mensen om het leven bij de, zoals betrokkenen omschrijven, gruwelijke crash. Het ongeluk vond plaats op de tolweg N4 in de richting van Mbombela. Dat is bij de Schoemanskloof-pas in de provincie Mpumalanga, in het oosten van Zuid-Afrika.

Bestelwagen

Volgens een woordvoerder van het provinciale departement van Veiligheid raakten de twee voertuigen elkaar. “Het ongeluk gebeurde toen een vrachtwagen en een minibustaxi betrokken waren bij een aanrijding van opzij”, geeft hij aan in lokale media. “De vrachtwagen kwam daarna vervolgens nog frontaal in botsing met een bestelwagen die in de tegenovergestelde richting reed.”

Hij voegde eraan toe dat de Nederlandse inzittenden in een Quantum-minibusje zaten dat toebehoort aan tourbedrijf Eco Coaches. Ook de chauffeur van de minibus, en die van de bestelwagen, kwamen om het leven.

Ambulances waren snel ter plaatse, maar al snel duidelijk werd dat vijf slachtoffers het niet hadden overleefd. De andere gewonden werden met spoed naar ziekenhuizen gebracht. De weg was de rest van de dag afgesloten, en werd pas zaterdagochtend weer geopend.

Cabine

“De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk en het onderzoek ernaar is in volle gang”, zei de woordvoerder van het departement. Volgens woordvoerder Kyle van Reenen van hulpdienst Emer-G-Med moest de bestuurder van de vrachtwagen uit zijn cabine worden geknipt.

Ongelukken op wegen in deze provincie van Zuid-Afrika komen geregeld voor. In februari zouden 69 mensen dat niet hebben overleefd. De zegsman van het departement van veiligheid uitte wederom zijn bezorgdheid daarover. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen om deze crashes te voorkomen. Onze wegen mogen niet door roekeloze chauffeurs in moordplekken worden veranderd.”