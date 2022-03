Taliban-kopstuk Haqqani toont voor het eerst zijn gezicht

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani, die ook aan het hoofd staat van het gevreesde Haqqani-netwerk, was tot nu toe enkel bij naam bekende. Het was nooit herkenbaar gefotografeerd. Zelfs de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden enkel maar een korrelige foto. Tot nu, dus.

“Voor uw tevredenheid en voor het opbouwen van uw vertrouwen... kom ik in de media tijdens een openbare bijeenkomst met u”, zei hij in een toespraak tijdens de parade voor nieuwe politiemannen.

Voor de terugkeer van de Taliban was Haqqani de hoogste van de drie afgevaardigden van leider Hibatullah Akhundzada, die zelf ook al jaren niet meer in het openbaar werd gezien. Er wordt zelfs getwijfeld of hij nog wel n leven is.

© EPA-EFE

© AP

Tot gisteren bestond enkel deze foto op het opsporingsbericht — © REUTERS

Haqqani staat aan het hoofd van een machtige subgroep van de Taliban die verantwoordelijk is voor het ergste geweld van de afgelopen 20 jaar.

De Verenigde Staten hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie kan leiden en zeggen dat hij verantwoordelijk was voor een reeks terreuraanslagen.

Het Haqqani-netwerk, opgericht in de jaren zeventig door Jalaluddin Haqqani, werd tijdens de Mujahideen-oorlog tegen de Sovjetbezetting van Afghanistan zwaar gesteund door de CIA. Sirajuddin Haqqani, die naar men aanneemt in de veertig is, is zijn zoon en volgde hem op na zijn dood in 2018.

De laatste werd verantwoordelijk gehouden voor de dodelijke aanval op het Serena Hotel in Kabul in 2008 waarbij zes mensen omkwamen, evenals voor ten minste één moordaanslag op de voormalige Afghaanse president Hamid Karzai.