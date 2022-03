Turnhout, Tilburg

Familie en vrienden namen zaterdagochtend in intieme kring afscheid van de 14-jarige Jairon Manuela, wiens levenloze lichaam vorige week in Turnhout werd aangetroffen. “Jij vocht tegen onrecht en het is verschrikkelijk dat we geen afscheid konden nemen”, zei moeder Danica tijdens een emotionele afscheidsplechtigheid in het Nederlandse Tilburg.