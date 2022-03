Man aangehouden voor dodelijk ongeval tijdens achtervolging in Gistel

De verdachte in de zaak van het dodelijk verkeersongeval in Gistel is door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden voor onopzettelijke doding, zo meldt het parket van West-Vlaanderen. De 51-jarige man uit Houthulst vluchtte donderdag weg van de politie en botste daarbij tegen een tegenligger. Die bestuurder overleed later aan zijn verwondingen.