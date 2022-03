Het moest het duurste huis ooit worden, maar megalomane villa werd niet eens de duurste woning van de straat

Het huis genaamd ‘The One’ is voor amper 126 miljoen dollar verkocht op een openbare veiling. De nieuwbouw in Los Angeles werd gebouwd en in de markt gezet als duurste huis ooit. Meer dan 500 miljoen dollar wilde de ontwikkelaar er eigenlijk voor krijgen. Maar een faillissement en heel wat gebreken later is het huis dus maar een vierde waard.

Wat een huis waard is? Wat de zot er voor wil betalen. In het geval van The One blijkt dat nu 126 miljoen dollar te zijn. Omgerekend 115 miljoen euro. Een aardige som, zou je denken. Maar het werd initieel in de markt gezet voor bijna vier keer zoveel, namelijk 457 miljoen euro.

Pas op, voor die som krijg je wel een ongelofelijk nieuwbouwproject met alles erop en eraan. Met bijna 10.000 vierkante meter aan bewoonbare oppervlakte, 21 slaapkamers en 45 badkamers is er alleszins genoeg ruimte. Het domein telt ook vijf zwembaden, een cinemazaal, een loopparcours, een bowlingzaal en een garage voor 30 wagens. Grote troef is ook het uitzicht: het huis heeft een zicht van 360 graden op LA. Voor de ene is het een modern en tijdloos gebouw, voor de ander een megalomaan misbaksel met te veel marmer.

© Los Angeles Times via Getty Imag

© Los Angeles Times via Getty Imag

Het is ontwikkelaar Nile Niami die in 2012 het domein kocht voor 25 miljoen euro. Het huis dat er stond, werd vrijwel onmiddellijk met de grond gelijk gemaakt. Niami wilde er een huis op zetten ter grootte van een shoppingcenter en het dan voor een 500 miljoen dollar verkopen. Negen jaar later bleek ‘The One’ eigenlijk nog steeds onafgewerkt en werd de prijs al verlaagd naar 340 miljoen dollar. Dat zou nog steeds 100 miljoen dollar meer zijn dan het duurste huis ooit verkocht in de States, namelijk een penthouse in New York dat voor 238 miljoen dollar van eigenaar wisselde.

Maar zo ver kwam het dus nooit. Het megalomane project botst op de grenzen van wat mogelijk was. Leningen werden niet afbetaald en schuldeisers stonden voor de niet-afgewerkte voordeur. Niami werd failliet verklaard en het huis moest zo snel mogelijk verkocht worden om de leningen ter waarde van 190 miljoen dollar in te lossen. In plaats van maanden en misschien jaren te wachten op een koper met diepe zakken, ging het huis dus naar een openbare verkoop. En ook daar werd er maar matig geboden. Het zag er initieel naar uit dat de verkoopsprijs op 70 miljoen dollar zou stranden. In de laatste uren barstte er dan toch een biedoorlog los. Maar met 126 miljoen dollar is The One zelfs niet het duurste huis van de staat geworden.