Vrijstelling voor dragen van veiligheidsgordel niet meer voor onbepaalde duur geldig: maar wie mag er zonder gordel rijden?

Wie vrijgesteld is van het dragen van een veiligheidsgordel in de wagen, zal voortaan om de tien jaar een nieuwe aanvraag en medisch attest moeten indienen. Tot nu toe was zo een vrijstelling meestal voor onbepaalde duur. Maar wie mag er nu eigenlijk zonder gordel rijden? En hoeveel van die vrijstellingen worden er jaarlijks gegeven?

Sommige aandoeningen kunnen het oncomfortabel maken om een gordel te dragen in de auto, bijvoorbeeld na een borstamputatie. Of mensen met kanker die een port-a-cath ingeplant kregen. Maar ook sommige mensen met obesitas of huidaandoeningen. Of die blijvende hinder ondervinden na een operatie. Het is aan de dokter om dat te bepalen.

Toch wijst Vias er op dat het ongemak vaak toch niet opweegt tegen de risico’s die je loopt bij een zwaar ongeval.

“In ons land vragen jaarlijks zo’n 1.500 mensen een vrijstelling aan op basis van een medisch attest. Momenteel zijn er om en bij de 150.000 vrijstellingen in omloop”, zegt Thomas De Spiegelaere van de FOD Mobiliteit. Tot nu toe was zo een attest meestal voor onbepaalde duur. Behalve bij zwangerschap bijvoorbeeld. Maar daar komt nu verandering in.

Vias pleitte er al langer voor om geen enkele vrijstelling meer te geven voor onbepaalde duur.

Wie zonder gordel wil rijden, moet nog steeds bij zijn behandelende geneesheer een medisch attest aanvragen. Maar het attest zal maar maximum 10 jaar meer geldig zijn. De nieuwe vrijstellingskaart, in bankkaartformaat, zal voortaan ook 20 euro kosten.

“De reeds verleende vrijstellingen zullen vanaf 1 januari 2026 niet langer geldig zijn. De betrokken bestuurders of passagiers zullen dus een nieuwe aanvraag met medisch attest moeten indienen”, zegt de FOD Mobiliteit

Wie mag er nog zonder gordel rijden?

Op het moment dat bestuurders achteruitrijden, hoeven ze volgens de wegcode de gordel niet om te hebben.

Ook postbeambten krijgen in de wegcode een uitzondering van de gordelplicht, wanneer zij bij de post- of pakjesbedeling vaak en op korte afstanden moeten stoppen.

Bestuurders en passagiers van “prioritaire voertuigen” mogen volgens de wegcode hun gordel uit laten “wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt”.

Slechts één kind op vier is correct vastgemaakt

In België dragen bestuurders hun gordel meer dan in de meeste andere Europese landen: 95% van de bestuurders en 86% van de passagiers op de achterbank dragen hun gordel correct. De veiligheid van kinderen moet echter beter: slechts 23% van de kinderen onder 1m35 is correct vastgemaakt en 13% is helemaal niet vastgemaakt.

Op het niet dragen van de gordel staat een boete van 116 euro. Tenzij voor wie kan bewijzen dat hij vrijgesteld is.