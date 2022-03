Cruciale derby voor Antwerp en Priske: “Ik voel niet meer druk dan anders”

Na de 3 op 12 en de kansloze nederlaag op het veld van Club Brugge moet Antwerp zondag reageren. Geen betere manier om dat te doen dan met een klinkende zege in de stadsderby, toch? De positie van Brian Priske staat meer dan ooit ter discussie, maar meer druk dan anders voelt hij naar eigen zeggen niet. “Het is mijn job om kalm te blijven.”

Zondag kan er een en ander worden rechtgezet in de derby. “Van te weinig grinta zal er geen sprake zijn”, voorspelt de Deense coach. “Als je het nu niet kan tonen, moet je misschien een andere job over­wegen. Dit is een van de belangrijkste matchen van het seizoen. De tegenstander staat laatste, maar ik zie toch wel kwaliteiten bij hen. Dat hebben ze in de eerste stads­derby ook getoond.”

Vasthouden aan systeem?

Elke wedstrijd tegen Beerschot is van levensbelang voor ­iedereen met een Antwerp-hart, maar voor Priske zelf is een driepunter ook meer dan wenselijk. Nooit was de druk op zijn positie bij Antwerp groter dan nu. “3 op 12 is niet genoeg voor ons. Maar de druk is er een heel seizoen lang. Ik ben daar echt niet mee bezig. Het is mijn job om kalm te ­blijven.”

Ondanks de kritiek na de mindere resultaten lijkt het erop dat de Deen aan zijn 4-4-2 met ruit op het middenveld zal vasthouden. “Een mindere prestatie heeft altijd meerdere redenen. Het systeem kan er een zijn, maar daar is het nooit volledig aan te wijten. Individuele beslissingen van spelers vormen ook een factor. Tegen Seraing en KV Mechelen leverden we kwaliteit en waren we bij vlagen dominant met die ruit op het middenveld. En zo waren er nog matchen. We waren nog maar de tweede ploeg die dit seizoen meer balbezit had dan Club Brugge op hun veld. Of Radja ­Nainggolan in dit systeem tot zijn recht kan komen? Ja, waarom niet. We gaan ook geen systeem omgooien in functie van Radja.”

Flitsen

Op Fischer en Engels na is iedereen fit. Dat betekent dat Priske zondag weer kan ­rekenen op het Antwerp-DNA van Ritchie De Laet en de flitsen van Benson Manuel. “Ze hebben bijna de volledige week mee­getraind met de groep en zijn beschikbaar voor zondag. De offensieve creativiteit van pakweg Benson hebben we de voorbije weken gemist.”