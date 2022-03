Man die dreigde gebouw in brand te steken in Herstal gearresteerd door speciale eenheden

De man die zich zaterdagnamiddag verschanste in een gebouw in Herstal en het dreigde in brand te steken is kort voor 19.00 uur ingerekend. Dat meldt de politiezone Herstal. De speciale eenheden arresteerden hem op het balkon.

De 29-jarige man had zich gedurende meerdere uren verschanst in zijn appartement, mogelijk na een relatiebreuk. “De man kwam dreigend over, toonde een mes aan het raam en claimde dat hij in het bezit was van een brandbom”, aldus de Luikse procureur Damien Leboutte. Hij dreigde ermee het pand in brand te steken.

Het gebouw werd daarop ontruimd.

De speciale politie-eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse met een onderhandelingsteam. Toen de man zijn flat via het achterbalkon verliet, kon hij onderschept worden door agenten van het elitekorps. De politie zal hem verhoren. Daarna zal hij waarschijnlijk zondag voor de onderzoeksrechter zal moeten verschijnen.