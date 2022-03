Kritiek op minister Beke vanuit eigen CD&V met nieuw voorstel voor jongerenzorg: “Hij doet zijn best, maar dat is niet voldoende”

Een spoedpsycholoog voor jongeren die met acute psychische problemen zitten. Het is iets dat er volgens CD&V-parlementslid Vera Jans dringend moet komen. “Als je kind op zaterdagnamiddag psychotisch is of suicidaal, is er nu niets of niemand waar je terechtkunt of kom je op een wachtlijst terecht. Dat kan gewoon niet”, zegt de CD&V’ster, die zelf psycholoog van opleiding is. Haar aanklacht is meteen ook kritiek op de eigen minister van Welzijn Wouter Beke. Die heeft voor alle bevoegde diensten wel extra geld uitgetrokken, “maar geld is niet langer de enige oplossing”.