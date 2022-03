Heel even viel het oorlogsgeweld in Oekraïne stil zaterdagmorgen. Maar het duurde niet lang, en terwijl Russische troepen de wapens weer opraapten, smeekte de Oekraïense president om een no-flyzone in te stellen boven het land. Maar daar wil noch de NAVO, noch de Russische president Poetin van weten. “Als de NAVO dat afkondigt, dan nemen ze deel aan het conflict”, aldus Poetin.