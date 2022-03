Vrijwilligers krijgen bussen naar ons land moeilijk vol met Oekraïense vluchtelingen: “België? Waar ligt die stad?”

Op amper twee dagen tijd is de situatie in het opvangkamp nabij de Poolse grenspost van Medyka sterk verslechterd. Het centrum barstte zaterdag uit zijn voegen, maar de vele vrijwilligers die transport en accommodatie aanbieden, vinden slechts weinig vluchtelingen die daarop ingaan. Ook Kateryna Maksiutina (32), die met twee bussen naar hier kwam in de hoop gestrande mensen naar België te brengen, krijgt ze met moeite gevuld.