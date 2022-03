REACTIE. Coach Schreuder tevreden met het geleverde spel tegen Seraing: “Maar de uitschakeling tegen Gent is nog niet verteerd”

Club Brugge was na de bekeruitschakeling tegen Gent op zoek naar eerherstel. Dat deed het met verve tegen een onmondig Seraing. Coach Alfred Schreuder was dan ook tevreden met de prestatie van zijn team.

Club was al bij de rust klaar met Seraing. Coach Alfred Schreuder had dan ook niets dan mooie woorden voor zijn team. “Complimenten aan ons team. Dit was een lastige uitwedstrijd. Fijn dat de supporters zo talrijk zijn afgezakt naar hier. Je ziet dat de club leeft in België.”

“Het was de bedoeling dat we Charles minuten gingen geven vandaag. Onze spitsen hebben drie wedstrijden op korte tijd achter de rug en ze verdienden wat rust.”

Bij de wissel van Noa Lang stormde die naar binnen. “Zonde dat zoiets gebeurd is, dat was onnodig. en had niet mogen gebeuren.”

Schreuder wou na de bekeruitschakeling van afgelopen woensdag tegen Gent een reactie zien van zijn team. Dat deed het ook. “Maar de wedstrijd van Gent is daarmee nog wel niet verteerd”, aldus de coach. “Het blijft zuur. Maar goed, die wedstrijd ligt achter ons en we moeten vooruit kijken. We gaan nu vol voor play-off 1 en daarna is het volgende doel om kampioen te spelen. Maar eerst en vooral moet de focus op volgende week liggen, tegen Oostende.”

Bij Club Brugge was de Deense winteraankoop Skov Olsen een van de uitblinkers. “Dat is mooi om te zien dat hij zijn steentje kan bijdragen. Vooral zijn eerste goal was heel belangrijk. Het lijkt makkelijk wat hij doet, maar hij schoot hem goed binnen. Hij is een goede speler voor Club Brugge.”