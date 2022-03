Real Madrid en Thibaut Courtois zetten Real Sociedad overtuigend opzij, Eden Hazard komt niet van de bank

Real Madrid is in La Liga op weg naar de landstitel. Real, met Courtois in doel en Hazard op de bank, had weinig moeite met Sociedad. De Koninklijke kwam 0-1 achter na een vroeg strafschopdoelpunt van Oyarzabal, maar zette die scheve situatie nog voor de rust recht na twee schitterende doelpunten van Camavinga en Modric.

In de tweede helft liet Real de bezoekers uit Sociedad nooit in de wedstrijd komen. Het penaltydoelpunt van Benzema zorgde voor de genadeslag bij Sociedad. Asensio mocht even later de 4-1-eindcijfers nog op het bord zetten.

Real trekt zo vol vertrouwen naar de Champions League-confrontatie met PSG komende woensdag.

