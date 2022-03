Hilde Crevits scherp voor rectoren na grensoverschrijdend gedrag: “Ze hebben fout gereageerd, ik was écht kwaad”

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) heeft in De Zondag de rectoren van Vlaamse universiteiten hard aangepakt voor hun rol in enkele schandalen rond grensoverschrijdend gedrag. “Ze hebben fout gereageerd.”

Enkele weken al duiken verhalen op van professoren of assistenten aan Vlaamse universiteiten die hun positie gebruiken om grensoverschrijdend gedrag te plegen. In een interview met ‘De Zondag’ komt Hilde Crevits, voormalig onderwijsminister, op die feiten terug. “Als ik die verhalen lees van universiteitsstudenten die aanbiedingen krijgen van professoren, dat is zó afschuwelijk. Ik kan daar bijna niet mee om. Het gaat hier om een machtsrelatie, hè. De rectoren hebben fout gereageerd, vind ik. Ik was echt kwaad. Dat baart me zorgen voor de toekomst.”

Crevits legt in De Zondag uit dat zij probeerde een gemeenschappelijk meldpunt op te richten, maar dat de rectoren dat tegenhielden. “Zij wilden een eigen meldpunt binnen de universiteit. Ik begreep hun motivatie wel, maar wat als een student het niet vertrouwt? Dat hij of zij denkt dat hun klacht niet correct behandeld zal worden? Want dat gebeurt vandaag, hè: er zijn studenten die geen klacht durven indienen.”