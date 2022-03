Recordman Cyriel Dessers sleept alweer als invaller punt uit de brand voor Feyenoord

Op de 25e speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft Feyenoord zaterdag vrede moeten nemen met een 1-1 gelijkspel tegen middenmotor Groningen. Cyriel Dessers legde in de 71e minuut de eindstand vast. Michael de Leeuw had de bezoekers uit Groningen in de 23e minuut op voorsprong gezet.