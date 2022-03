Shell koopt tegen beloftes in toch Russische olie

Het zou alle banden met Rusland en Poetin verbreken, zei oliebedrijf Shell vorige week. Maar zaterdag onthulde The Wall Street Journal dat dat niet echt klopte: Shell kocht tegen de eigen beloftes in toch 100.000 ton Russische olie. Naar verluidt was het “een buitenkansje”.

Tal van bedrijven hebben al aangekondigd dat ze voorlopig geen zaken meer willen doen in en met Rusland. Naast heel wat retailers was ook Shell van plan om de Russische olie een tijdje links te laten liggen. Althans, dat zéi het bedrijf. Want in realiteit kochten ze deze week toch nog 100.000 ton Russische olie. Een buitenkansje, want Shell betaalde 28,5 dollar - zo’n 26 euro - per vat.

Shell kreeg meteen een storm van kritiek over zich. “Ruikt de Russische olie niet naar Oekraïens bloed”, vroeg een buitenlandminister zich af. Het bedrijf reageerde zaterdag dat het de winsten op de olie zou aanwenden voor humanitaire hulp aan Oekraïne.