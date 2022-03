Situatie in Soemi ronduit dramatisch: “Mijn grootouders zitten al bijna drie dagen in de kelder, zonder eten, verwarming, water”

In de regio Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, gaan de beschietingen onverminderd voort. Dat zei Dmitri Zjivitski, het hoofd van de regionale regering, in de nacht op zondag op zijn Telegram-kanaal. Mariia, een vrouw die Soemi ontvluchtte, maar daar nog familie heeft, bevestigt die beschietingen. “Mijn grootouders zitten al drie dagen in hun kelder en horen de bommen vallen.”

Soemi ligt amper vijftig kilometer van de Russische grens, in het oosten van Oekraïne. Mariia Hrinchenko sloeg op de vlucht met haar nichtje Ellapierra toen de eerste bommen vielen. Haar echtgenoot bleef daar omdat hij de wapens wilt opnemen tegen de Russen. Ook haar grootouders bleven achter. “Ze zijn 83 en 86 jaar oud en wilden hun thuis niet achterlaten”, zegt ze. “Maar nu zitten ze al drie dagen zonder elektriciteit, water of verwarming. Er is af en toe nog een flard mobiel netwerk, maar communiceren gaat moeilijk. Het laatste wat ik hoorde was dat ze niet uit hun kelder kunnen komen. Ze horen hoe de bommen vallen. Ze zijn doodsbang. Ik ook.”

Volgens de Oekraïense regering staat de regio op “op de rand van een humanitaire catastrofe”. De buren van Mariia in Soemi laten weten dat het laatste humanitaire hulpkonvooi donderdag de stad inreed en dat de medische hulpposten vrijwel zonder voorraad zitten.

“We wonen in een groot huis, mijn man is advocaat. En kijk ons nu”

Omdat Soemi zo dicht bij de Russische grens ligt, was Mariia een van de eerste getuigen van de inval. “Om 5.30 uur hoorden we de eerste explosie en zijn we vertrokken”, vertelde ze eerder al. “Zes uur later was de stad omsingeld.” Ze was voorbereid. “Mijn man zei twee weken geleden al: er komt een oorlog, zorg dat je klaar bent.” En dat was ze: ze had zelfs spullen mee om een tijdlang te overleven in de bossen. Voor het geval de vluchtwegen richting Polen niet meer toegankelijk zouden zijn. “Om onze regio te ontvluchten, moet je heel wat bruggen over. Doorgaans is dat het eerste wat aangevallen wordt in een oorlog. We hadden een bivak mee en andere spullen om het bos in te vluchten.”

Ze geraakte op tijd bij de grens bij Medyka. “Dit klinkt ongepast, maar ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen. We wonen in een groot huis, mijn man heeft een goede job als advocaat. We hebben vrienden over de hele wereld. We hebben het goed! En kijk ons nu.”

Ze zei ook niet te vrezen voor de Oekraïense strijders. “Het zijn de sterkste krijgers op aarde. We vechten als leeuwen. Mijn man is ook een krijger. Hij gaat zich vrijwilliger stellen om de Russen terug naar huis te duwen, maar ik ben zo bang voor dé bom.” Ze doelde uiteraard op nucleaire dreigementen van Poetin. “Hij is niet aan het bluffen, hij is daartoe in staat. Daar ben ik zeker van.”