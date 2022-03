“Kattrapper” Kurt Zouma blijft het ontgelden: “Cat Lives Matter”

Bij het duel zaterdagmiddag tegen Liverpool vloog er dit keer boven Anfield een vliegtuigje met een spandoek met als tekst “Cats Lives Matter”. Na de mishandeling van zijn kat blijft Zouma het mikpunt van spot bij de supporters. Opnieuw waren er op de tribunes opblaasbare katten te zien.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na het incident werden de poezen van Zouma in beslag genomen door de dierenbescherming. West Ham gaf hem een maximumboete van 300.000 euro, een bedrag dat bestemd is voor dierenrechtenorganisaties. Zouma blijft echter wel spelen. Ondanks fel protest wil trainer David Moyes “zijn best mogelijke elf” opstellen.

© ISOPIX

© REUTERS