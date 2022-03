VS bereid om gevechtsvliegtuigen te sturen naar Oekraïne in ruildeal met Polen

De Verenigde Staten onderzoeken een deal waarin Polen oorlogsvliegtuigen uit het Sovjettijdperk naar Oekraïne stuurt in ruil voor Amerikaanse F-16 straaljagers. Dat meldden verschillende Amerikaanse media zaterdag en het nieuws wordt bevestigd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Polen zegt echter dat het niet van plan is om Poolse gevechtsvliegtuigen te sturen.

“Het is onmogelijk om over een tijdschema te praten, maar ik kan alleen maar zeggen dat we er zeer, zeer actief naar kijken,” vertelde Blinken tijdens zijn bezoek aan Moldavië. Bedoeling is om Oekraïne te helpen reageren op de invasie van Rusland.

In Warschau klinkt een heel ander geluid. “Polen zal zijn straaljagers niet naar Oekraïne sturen en zal niet toestaan dat zijn luchthavens worden gebruikt. We helpen aanzienlijk op vele andere gebieden”, zei de regering zondag op Twitter. Ze verwees naar een verklaring die de Poolse generale staf donderdag had afgelegd. Toen luidde het dat alle Poolse MIG-29 straaljagers op hun thuisbases zouden blijven, en ook werden gemarkeerd met het rood-witte embleem van de Poolse luchtmacht.

MIG

Kiev dringt er bij het Westen op aan militaire bijstand te verlenen, waaronder vliegtuigen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski kijkt daarvoor specifiek naar de Oost-Europese landen die hem vliegtuigen van Russische makelij ter beschikking kunnen stellen. Met die MIG’s kunnen de Oekraïense luchtmachtpiloten immers vliegen, maar niet met de Westerse F16’s.

Vorige week had het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell, nog gezegd dat lidstaten van de Europese Unie bereid zouden zijn om gevechtsvliegtuigen te leveren aan het Oekraïense leger. Over concrete leveringen bleef het echter stil. Verscheidene Oost-Europese lidstaten van de NAVO, waarvan sommige over geschikte toestellen beschikken, zouden zich eerder deze week nog gekant hebben tegen de levering van jachtvliegtuigen.

Strengere sancties

In een digitale gedachtewisseling met Amerikaanse Congresleden zaterdag riep de Oekraïense president Zelenski op tot strengere economische sancties tegen Rusland, waaronder een verbod op de invoer van Russische olie en gas. Volgens de Wall Street Journal vroeg Zelenski ook om gevechtsvliegtuigen toen Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, hem vroeg wat hij het hardst nodig had.

De deal met Polen zou wel de goedkeuring moeten krijgen van het Witte Huis. De leden van het Congres beloofden al tien miljard dollar aan hulp voor Oekraïne vrij te maken. Een verbod op de invoer van Russische energie komt er voorlopig niet. Het Witte Huis vreest dat de prijzen voor de Amerikaanse consumenten daardoor te hard zouden stijgen.