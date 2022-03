Een op de tien in de bouw is vrouw

Een op de tien mensen die werkzaam zijn in de bouw is vandaag een vrouw. Dat blijkt uit cijfers die Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf, naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart verzamelde. De verhouding van het aantal mannen en vrouwen blijft stabiel, terwijl vrouwen meer dan welkom zijn, zeker nu de sector smeekt om extra werkkrachten.

Vandaag zijn er 90.885 zelfstandigen in de bouw actief, waarvan 6 procent vrouwen. De bouw stelt 209.733 werknemers tewerk, waarvan driekwart actief is als arbeider. Bij de arbeiders is het aandeel vrouwen eerder beperkt (1,14 procent), bij de bedienden ligt dat aantal veel hoger. Bijna 4 op de 10 van de bedienden is vrouw. Het gaat dan bijvoorbeeld over calculators, werfleiders of administratieve krachten.

“Vrouwen zijn een verrijking voor de sector. Ze spreken minder vaak in bouwjargon, zijn meer empathisch en kijken verder dan het puur technische. Vrouwen hebben ook vaker meer oog voor detail”, zegt gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Jean-Pierre Waeytens. Dat er nog geen sprake is van een echte opmars in de sector is volgens Waeytens niet onlogisch, want “heel wat jobs in de bouw blijven vrij fysiek en zijn niet voor iedereen weggelegd”. Toch zijn er heel wat functies die niet noodzakelijk “mankracht” vragen. “En de bouw blijft een mooie stiel. Je creëert iemands dromen of je lost een probleem op”, aldus Waeytens.