Telefoontje tussen Poetin en Erdogan: Rusland wil onderhandelen, maar dan moet Oekraïne stoppen met vechten

De Russische president Vladimir Poetin heeft Oekraïne gewaarschuwd dat het enkel wil praten als alle wensen van het Kremlin ingewilligd worden én als Zelenski’s troepen stoppen met vechten. Dat deed Poetin in een telefoontje naar de Turkse president Erdogan.

Er wordt dit weekend druk over-en-weer gebeld met het Kremlin. Vanmiddag belde de Franse president Macron bijna twee uur, vanmorgen was het de beurt aan de Turkse president Erdogan. Die riep Poetin op om een wapenstilstand af te kondigen en om aan vredesonderhandelingen te beginnen.

Maar Poetin waarschuwde in het gesprek vooral dat hij z’n eigen zin wil. Oekraïense onderhandelaars moeten een “constructievere houding” aannemen tijdens onderhandelingen en “rekening houden met de realiteit op het terrein”, zo zei de Russische president. Nog volgens Poetin verliep zijn ‘speciale operatie’ in Oekraïne overigens volgens plan en volgens de juiste timing. “Er werd ook onderstreept dat de speciale operatie enkel geschorst kan worden als Kiev meteen alle militaire operaties stopt en de bekende Russische eisen voldoet”, klonk het nog in een mededeling van het Kremlin na het telefoongesprek. “De Oekraïners gebruiken de onderhandelingen ook om alles te laten aanslepen, zodat de strijdkrachten hun troepen opnieuw kunnen hergroeperen.”