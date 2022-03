“Gele Hesjes” trakteren Georges-Louis Bouchez op douche met bloem op MR-brunch in Namen

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is zondagmiddag in Namen bij zijn aankomst op een brunch van de partij het slachtoffer geworden van een actie van “Gele Hesjes” die hem met bloem bestrooiden. De actievoerders waren naar de partijbijeenkomst op de place Saint-Aubain om die te verstoren. Bouchez wilde met hen het gesprek aangaan, maar ze fulmineerden tegen het kapitalisme en de MR. Een van de demonstranten bestookte hem daarop met bloem, zo blijkt uit een filmpje op de Facebook-pagina van “Gilets jaunes Namur.”

Bouchez bleef omgeven door politie rustig bij het incident. “Indien dat jullie beeld is van democratie, bravo! Indien jullie echt van honger omkomen, zouden jullie beter zuinig zijn met de bloem”, aldus de MR-voorzitter, die er nog op wees dat hij van bescheiden afkomst is. In een mededeling klaagden de actievoerders de ongelijkheid en de privileges van de bourgeoisie aan. “Terwijl sommigen naar een brunch gaan, vragen wij ons af hoe we de aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar kunnen knopen”, luidde het. (tact)