Sting brengt opnieuw zijn lied ‘Russians’ over dreiging atoomoorlog uit: “Niet gedacht dat het ooit nog relevant zou zijn”

De zanger Sting heeft voor de tweede keer het nummer ‘Russians’ uit 1985 ingezongen. Dat deed hij om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Het nummer gaat over de dreiging van een atoomoorlog. “Ik heb dit amper gezongen de laatste jaren omdat ik nooit had gedacht dat het nog relevantie zou zijn. Maar nu is het opnieuw een oproep naar een beetje menselijkheid”, zegt de zanger op Instagram.