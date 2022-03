REACTIES. Spelers en coach Beerschot verbolgen na nederlaag in derby: “De scheidsrechter heeft ons geflikt”

LEES OOK.Antwerp pakt gecontesteerde zege in derby tegen Beerschot, topschutter Michael Frey is held van de dag

Ilias Sebaoui (Beerschot): “Goals werden afgepakt door de ref”

De 20-jarige Ilias Sebaoui was opnieuw de grote uitblinker bij Beerschot. Ondanks het verlies werd hij door de kijkers van Eleven Sports wel verkozen tot Man van de Match. “Dat is een vreemd gevoel. Het is mijn eerste derby en ik had niet verwacht dat ik Man van de Match zou zijn. We hebben vanaf minuut één alles gegeven, negentig minuten lang hebben we gevochten. Spijtig dat het resultaat er niet is.”

Sebaoui werd ook gevraagd naar de cruciale fases waarbij de arbitrage betrokken was. “Bij die fout op Benson waardoor onze goal afgekeurd wordt, denk ik dat hij veel te makkelijk gaat liggen. Het is volgens mij geen fout. Onze goal wordt afgepakt en dat is de fout van de ref. Dat penaltymoment met mij van mij? Ik ben iemand die normaal echt niet snel gaat liggen in het strafschopgebied, maar ik voelde een tik en was uit balans. Anders had ik hem kunnen binnentrappen, maar ik ben gevallen. De ref heeft ons geflikt op dat moment en dat is een goal die ze van ons afnemen. Ik kan het niet begrijpen.”

“Als jonge speler ben ik stap voor stap aan het groeien, ik wil zo veel mogelijk stappen blijven zetten en blijven groeien als speler. Waarom het eerder niet lukte? Ik ben niet iemand die gaat zeuren voor minuten of basisplaatsen, ik doe gewoon mijn best op training en wacht geduldig af. Zodra jouw momenten er komen, moet je die pakken en iets laten zien”, sloot de jongeling van Beerschot af.

© BELGA

Jan Van den Bergh (Beerschot): “Arbitrage besliste er zoals wel vaker dit seizoen anders over”

“Ik denk dat we een degelijke tot goede wedstrijd spelen”, begon Jan Van den Bergh zijn analyse. “We scoren, maar zoals wel vaker dit seizoen beslist de arbitrage er anders over. Dat is te betreuren, het is niet de eerste keer dat het ons overkomt. Maar dat is geen excuus voor het verlies, Antwerp is een ploeg met kwaliteiten, je weet dat dat kan gebeuren. Maar het geeft een heel zure nasmaak als er een falende arbitrage was zoals vandaag. Er waren enkele beslissingen die ze ook op de bank, waar ze de beelden al gezien hebben, niet begrijpen. Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar het gevoel zit slecht. Ik denk dat er een eventuele penalty is, van wat ik hoor waren er drie foute beslissingen in ons nadeel.”

Greg Vanderidt (coach Beerschot): “Een jongen van 20 jaar gaat bij die penaltyfase niet liggen”

Beerschot-trainer Greg Vanderidt opende onmiddellijk met zijn oordeel over de niet gefloten fout op Sebaoui, die Beerschot een penalty kon opleveren. “Als je een jongen van 20 jaar daarna zo down in de kleedkamer ziet zitten… die speelt zijn eerste derby en heeft nog maar vijf matchen in eerste klasse gespeeld, zo’n jongen laat zich daar niet vallen. Die wil daar altijd scoren. Er is licht contact geweest en hij verliest zijn evenwicht. Licht contact is penalty, en die wordt niet gefloten. Ik begrijp de VAR helemaal niet. Maar kom, ik ga geen Calimero beginnen spelen. Blijkbaar is dat het verhaal van dit jaar, er zijn genoeg momenten waarop wij geflikt worden. En vandaag worden wij ook geflikt.”

“Momenteel is er geen fierheid, ontgoocheling overheerst”, stelt Vanderidt. “Niet alleen door het resultaat. Want potverdorie, als je dit kan brengen vandaag, wat hebben we dan de voorbije maanden allemaal gedaan? Waarom brachten ze dit niet in al die andere matchen? De organisatie, druk vooruit, voetbalmomenten zaten allemaal goed, in de eerste helft hadden we controle en onze keeper heeft buiten de twee goals geen werk gehad. Als ploeg hadden we een duidelijk plan en hebben we het schitterend gedaan. Antwerp heeft het gehaald op die twee, drie klasseflitsen van individuen. Vandaag heeft het individuele gewonnen van het collectieve.”

© BELGA

Rudi Cossey (assistent-coach Antwerp): “Het is voor Brian een heel zware match geweest”

Opvallend moment voor de camera’s van Eleven Sports na de derby: bij Antwerp kwam niet Brian Priske, maar wel zijn assistent Rudi Cossey uitleg geven. “Nee, hij is niet ontslagen. Het is voor Brian emotioneel een heel zware wedstrijd geweest. Jullie kennen de situatie, hij stond enorm onder druk voor de wedstrijd en er is in de eerste helft en tijdens de rust heel veel gebeurd. Hij heeft uiteindelijk verkozen om niet voor de camera’s te spreken. Wat de uiteindelijke beslissing zal zijn, dat kan ik u niet zeggen.”

“De drie punten waren vandaag het belangrijkste en in een derby is het vaak de mentaliteit die de bovenhand heeft”, vertelde Cossey over de match. “We moesten reageren na de eerste helft en dat hebben de jongens gedaan, ook de invallers. Een aantal positionele wissels hielpen ons om meer offensieve slagkracht te krijgen, en uiteindelijk scoren we twee doelpunten die ons drie punten opleveren. Nu pakken we hopelijk nog snel twee zeges, dan denk ik dat die Champions’ play-offs een zekerheid zijn.”

Radja Nainggolan (Antwerp): “Fout op Benson was al duidelijk voor de actie verderging.

“Het was een match vol adrenaline”, vertelde Radja Nainggolan. “We komen 0-1 achter in de eerste helft, maar ik denk dat we zelfs toen de match in handen hadden. Ik had nooit verwacht dat we op achterstand zouden komen, maar Beerschot speelde puur op de counter en ze hebben ons pijn gedaan.”

Nainggolan had een andere visie op de controversiële fases dan de spelers van Beerschot. “Dat ze een penalty konden krijgen? Dat is voetbal, hé. Als je ziet dat er ook een goal wordt afgekeurd voor een fout op Benson, ik denk dat dat al duidelijk te zien was voor de actie verderging. Maar dat zijn de regels van dit moment, wij moeten ons ook aanpassen daaraan. De match is nu gedaan, wij kunnen tevreden zijn met de drie punten en wij zijn nog maar eens de ploeg van ’t stad. Of dit de belangrijkste drie punten van dit seizoen zijn? Een derby is eigenlijk een match op zich. Deze match winnen is altijd belangrijk voor iedereen die van Antwerpen zelf is. De ploegen achter ons in het klassement pakken ook punten en veel matchen zijn er niet meer, dus we moeten er zo veel mogelijk pakken. Deze zege geeft ons wat ademruimte, maar volgende week moeten we al naar Anderlecht. Dat kan een beslissende match zijn voor ons.”

Nainggolan werkte de derby af als kapitein van Antwerp. “Ik ben een vertegenwoordiger van de stad, dus of ik een band heb of niet: ik geef altijd alles voor mijn stad. Ik ben een trotse Antwerpenaar, maar ik weet ook wie er boven mij staat. Waarom ik hem kreeg? Ik weet het ook niet, ik heb dat niet gevraagd. Ik deed hem gewoon aan. Voor mij maakt het geen verschil.”

De ex-Rode Duivel kreeg tot slot ook een vraag over trainer Priske, wiens positie onder druk staat. “Weet je, in het voetbal is het altijd de coach die de ‘slechtste’ resultaten betaalt. We mogen tevreden zijn over de reactie die we getoond hebben, wij hebben gevochten voor deze zege. In de eerste plaats voor onszelf, de trainer mag tevreden zijn dat we gereageerd hebben. Het is een mooie overwinning voor iedereen.”

© BELGA

Manuel Benson (Antwerp): “Het was absoluut een fout”

“Het was een beetje frustrerend, we hadden een goed openingskwartier waarin we Beerschot onder druk zetten en daarna gaven we de wedstrijd een beetje weg”, vertelde invaller Manuel Benson. “Frustrerend dat je dan op achterstand komt. Tijdens de rust hebben we een stevige uitbrander gekregen, in de tweede helft stond er ons maar één ding te doen: vol gas ervoor gaan, en we winnen nog. Ik heb gehoord dat het er tijdens de rust hard aan toe ging, ik stond buiten op te warmen. Ik weet niet wat er allemaal gezegd is geweest, maar als je de tweede helft ziet, heeft het duidelijk een impact gehad. We moeten nu niet kijken naar wat er vandaag is gebeurd, maar wat we volgende week zondag moeten doen.”

“Er komt zowel druk op de coach als op de spelers”, ging Benson verder. “Iedereen moet altijd zijn best doen voor de trainer, en als je dan ziet dat het een beetje stroef gaat, een tandje bijsteken. We zijn één team, de coach is goed voor ons en wij willen hem erbij houden. Dus moeten we er alles voor doen en zoals vandaag winnen. We blijven nu doorgaan tot de play-offs. Of het een fout op mij was? Ja, natuurlijk. Ik wist meteen dat het een fout was, ik was verrast dat het fluitsignaal uitbleef. Als je het herbekijkt, denk ik dat het wel duidelijk is.”