De oorlog in Oekraïne zal zich de komende tijd ook laten voelen in onze portemonnee. En dat gaat heus niet alleen over de gas- en olieprijzen. “De kans is groot dat dit een stevige domper wordt op onze economische groei. In combinatie met een stijging van de inflatie - en dus van de levensduurte - zal dat hard aankomen”, zeggen specialisten.