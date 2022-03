LIGUE 1. Matz Sels deelt buit met Faes en Busi, invaller Doku draagt met assist bij tot zege Rennes

Diep in de tweede helft moest de thuisploeg, met Wout Faes en Maxime Busi in de basis, lijdzaam toekijken hoe Jean-Ricner Bellegarde (69’) auteur was van het openingsdoelpunt. Matz Sels stond tussen de palen bij de bezoekers en moest zich in het slot nog gewonnen geven op een poging van winterse versterking Jens-Lys Cajuste (84’).

Tegelijkertijd moest ook Rennes aan de bak tegen Angers (2-0). Benjamin Bourigeaud (33’) en Gaetan Laborde (87’) troffen raak. Jérémy Doku mocht in de 72e minuut van de Bretoense bank komen en leverde de assist voor de 2-0. Rennes staat vierde met 46 punten, net boven Straatsburg (44 ptn.). Reims is dertiende met 32 punten.